Учора росіяни вбили двох жителів Донеччини – в Авдіївці та Часовому Яру, ще шестеро цивільних були поранені.

Протягом доби 21 травня воєнні злочини РФ зареєстровані в 13 населених пунктах Донецької області. Загинули цивільні мешканці, є поранені.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, селище Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, Ямпіль, села Богоявленка, Вовченка, Времівка, Георгіївка.

“Знищені та пошкоджені 47 цивільних об‘єктів – 32 житлових будинки, інтернат, адмінбудівлю, котельню, господарчі споруди, ЛЕП, автомобілі. Масовані обстріли з авіації та реактивної артилерії витримала Авдіївка. Російськими снарядами вбито людину, ще чотири травмовані. Пошкоджені дві багатоквартирні будинки й приватна оселя”, – йдеться у повідомленні.

Двома керованими авіабомбами росіяни атакували Торецьк. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних і дев’ять приватних будинків, інфраструктура. Постраждалих серед цивільного населення, за попередніми даними, немає. На Нью-Йорк армія РФ спрямувала ракету Х-58, пошкодила шість приватних осель. Поранено людину.

Ракетою російські військові поцілили в житловий сектор Слов’янська. Пошкоджено багатоквартирний і п’ять приватних будинків, три цивільних авто. Інформації про постраждалих не надходило. Внаслідок ворожих атак є загиблий в Часовому Ярі та поранений в Георгіївці.

Нагадаємо, протягом минулої доби 20 травня під обстрілами російських військ перебували 15 населених пунктів Донеччини. Ворожі снаряди вбили й травмували цивільних мешканців.