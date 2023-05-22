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РФ створює нову штурмову авіаційну групу, до складу якої увійде ескадрилья винищувачів Су-24 і Су-34

Група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях в Україні.

РФ створює нову штурмову авіаційну групу, до складу якої увійде ескадрилья винищувачів Су-24 і Су-34
Су-24
Фото: з відкритих джерел

Росія створює нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм", яка буде діяти над територією України.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики зазначають, що до складу підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів. Таке поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях.

 

Британська розвідка з посиланням на російські ЗМІ уточнює, що Міноборони РФ має намір залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту", – йдеться у звіті.

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Нагадаємо, вчора у небі над Херсонщиною українські захисники збили ще один літак Су-35. Крім літака, протягом доби захисники збили й інші ворожі повітряні цілі: чотири крилаті ракети та 20 ударних безпілотників. 

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