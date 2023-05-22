Росіяни насильно заселяють місця своїх розташувань цивільними, щоб утворити "живий щит", – Гуменюк

Росіяни на окупованих територіях використовують цивільне населення як живий щит. Вони розміщуються в багатоповерхівках на перших поверхах, а на верхніх примушують жити мирних людей.

Ворог розуміє, що захисники битимуть лише по військових цілях. Про це начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

"Усвідомлюючи, що ми працюємо точково, конкретно обираючи суто військові цілі, навіть там, де військові окупаційних військ виселяють людей і облаштовують свої гарнізони, вони зараз взяли манеру живого щита багатошарового. Тобто перші-другі поверхи багатоповерхівок заселяються військовими, решту вони насильницькі заселяють цивільним населенням, щоб не бути ураженим з повітря, щоб не бути виявленим як точка розташування військ", – зазначила вона.

Гуменюк нападала, що так само окупанти робили і на правому березі Херсонської області. Їхня тактика дій не міняється – вони підступно ховаються за цивільним населенням.

Про тактику прикриття мирними людьми було відомо й раніше. Після початку навчального року на окупованій частині Запорізької області російська армія оселилася в школі, щоб прикриватися учнями. Окупанти жили на першому поверсі, а на другому в школярів були уроки. Військову техніку вони поставили на подвірʼї школи.