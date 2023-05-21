Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Залужного, — Маляр
Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Залужного, — Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"

Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто.

ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео зі зруйнованого Бахмута.

"Бахмут сьогодні. Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто. Саме так виглядає наш шлях до Перемоги: тяжкий і ризикований. Єдиний вибір всіх, хто став на захист України, всіх для кого війна стала роботою і покликанням водночас", - йдеться в описі до відео.

Також 93-тя ОМБр Холодний Яр опублікувала фото, зроблене за допомогою дрона.

"Наші "очі" в Бахмуті – оператор дрона із позивним "Єнот" – не лише розвідує місце знаходження противника і коригує нашу арти. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Бахмут

Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Бахмут

Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Бахмут

Нагадаємо, що російські війська все ще намагаються взяти все місто Бахмут під свій контроль, однак Сили оборони продовжують контратакувати противника, просунувшись на окремих ділянках за добу на 200 метрів.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що загарбники мають постійно відчувати загрозу оточення. Він запевнив, що українське командування "дуже добре бачить, як і де ворог підтягує сили", і на кожну дію ворога "підготовлені декілька варіантів рішень".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies