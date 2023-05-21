Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео зі зруйнованого Бахмута.

"Бахмут сьогодні. Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто. Саме так виглядає наш шлях до Перемоги: тяжкий і ризикований. Єдиний вибір всіх, хто став на захист України, всіх для кого війна стала роботою і покликанням водночас", - йдеться в описі до відео.

Також 93-тя ОМБр Холодний Яр опублікувала фото, зроблене за допомогою дрона.

"Наші "очі" в Бахмуті – оператор дрона із позивним "Єнот" – не лише розвідує місце знаходження противника і коригує нашу арти. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр Бахмут

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр Бахмут

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр Бахмут

Нагадаємо, що російські війська все ще намагаються взяти все місто Бахмут під свій контроль, однак Сили оборони продовжують контратакувати противника, просунувшись на окремих ділянках за добу на 200 метрів.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що загарбники мають постійно відчувати загрозу оточення. Він запевнив, що українське командування "дуже добре бачить, як і де ворог підтягує сили", і на кожну дію ворога "підготовлені декілька варіантів рішень".