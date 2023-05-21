Головне за день. Неділя, 21 травня

Бої за Бахмут та Мар’їнку, 24 бойових зіткнення на сході, ворожі обстріли, новий пакет допомоги Україні від США на 375 млн доларів, саміт G 7 у Хіросімі. Яким запам’ятається 452-й день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський виступив перед лідерами “Великої сімки” у Японії, подякувавши їм за підтримку України.

“Свого часу, до 24 лютого, Україна провела з Росією понад 180 раундів переговорів – 183 – у різних форматах щодо припинення агресії. У тих переговорах були поважні міжнародні посередники, і вони бачили, що Росія не шукає миру. Перемир'я не працювало. Воно тривало сім років, і за цей час загинули тисячі людей”, – сказав президент у виступі на робочій сесії саміту “Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу”.

Він наголосив, що зараз нічого не змінилось, окрім того, що українці, захищаючись, значно послабили Росію.

“Зараз вона (Росія – ред.) відверто шукає заморозки війни. Не заради спокою, а заради того, щоб виграти трохи часу, наростити сили й ударити знову. Той, хто став на шлях терору, сам із нього не сходить”, – зазначив глава держави, додавши, що кожен у світі відчув деструктивні наслідки російської агресії.

Про що ще говорив Володимир Зеленський – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом упродовж доби на зазначених ділянках фронту відбулось 24 бойових зіткнення. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Ворог завдав чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, росіяни знову використали ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що підкреслює тактику терору з боку РФ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах. Було знищено три ворожих розвідувальних БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 травня – в нашій новині.

Російські війська знову обстріляли Харків, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов також повідомив, що ворог завдав чергового ракетного удару по селищу Циркуни Харківського району. Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок.

"На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав голова ОДА.

Російські війська все ще намагаються взяти все місто Бахмут під свій контроль, однак Сили оборони продовжують контратакувати противника, просунувшись на окремих ділянках за добу на 200 метрів, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Бахмут залишається пріоритетною ціллю окупанта, вони намагаються взяти все місто повністю під свій контроль. Наші підрозділи тримають оборону декількох будівель і ряд фортифікаційних споруд в південно-західній частині міста. Також протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника. Зокрема, за цю добу на деяких ділянках у районі 200 метрів пройдено", - повідомив речник.

Відповідаючи на питання щодо загрози оточення окупантів в Бахмуті, Череватий зазначив, що ворог повинен відчувати цю загрозу постійно. Він також наголосив, що ворог під Бахмутом зазнав серйозних втрат.

Череватий запевнив, що українське командування "дуже добре бачить, як і де ворог підтягує сили", і на кожну дію ворога "підготовлені декілька варіантів рішень".

Сполучені Штати виділяють новий пакет допомоги Україні на 375 млн доларів, повідомили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та сайт Пентагону.

Міноборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.

Серед іншого у новому пакеті будуть боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети TOW та протитанкові системи Javelin.

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