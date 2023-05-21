Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Хіросімі Україна була почесним учасником роботи "Великої сімки", а українська тематика – центральною.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Дорогі українці! Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна та ще розширений формат – сім плюс партнери, зокрема Глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно. Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", - сказав президент.

Він також розповів про зустрічі з очільниками країн "Великої сімки".

"Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильнішими після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Премʼєр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне, тобі. Поспілкувався з лідерами В’єтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Прем’єр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що сьогодні – День пам’яті жертв політичних репресій…

"День пам’яті всіх, хто був убитий за роки радянського режиму. Не забуваємо, що було, не забуваємо, кого втратили, і не забуваємо, що ми зобов’язані бути сильними. І будемо завжди", - додав він.

Нагадаємо, 20 та 21 травня Зеленський відвідав Хіросіму. В рамках саміту "Великої сімки" він провів переговори з прем'єрами Великої Британії, Італії, Канади та Індії, а також з канцлером Німеччини, президентом США, Франції, Південної Кореї та іншими європейськими чиновниками.

Також Зеленський зустрівся з японським прем'єром Фуміо Кісідою. Вони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України та залучення до цього процесу приватного бізнесу.