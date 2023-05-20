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Президент Бразилії хоче зустрітися з Зеленським у Хіросімі, – ЗМІ

Раніше ця зустріч не планувалась.

Президент Бразилії хоче зустрітися з Зеленським у Хіросімі, – ЗМІ
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва повідомив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час перебування в Хіросімі.  

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерело з оточення французького президента. 

До цього були деякі припущення, що бразильський лідер може не зустрітися з українським президентом на полях саміту G7 в японському місті.

Раніше Лула закликав до припинення вогню та запропонував створити клуб країн, включаючи Бразилію, як посередників в мирі.

Водночас він відмовився надати Україні зброю і поклав на Україну певну відповідальність за вторгнення Росії. Також він заявляв, що США та Європа стимулюють бойові дії.

Його заяви піддалися критиці з боку всіх цих сторін, а також викликали сумніви щодо неупередженості Бразилії в будь-яких можливих мирних переговорах.

Раніше у Хіросімі Зеленський зустрівся з Макроном. Президент України відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів.

Також президент зустрівся у Хіросімі із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні і прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. 

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський запросив президента Бразилії в Україну. Глава держави також зустрівся зі спеціальним радником очільника Бразилії з міжнародних питань.

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