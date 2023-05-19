На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
ГоловнаПолітика

Зеленський та прем'єр Іраку обговорили взаємодію у гуманітарній сфері та реалізацію формули миру

Президент запросив прем’єра відвідати Україну, щоб обговорити важливі напрями міждержавної співпраці.

Зеленський та прем'єр Іраку обговорили взаємодію у гуманітарній сфері та реалізацію формули миру
Прем’єр-міністр Іраку Мухаммад Шіа Саббар Ас-Судані та Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Під час робочого візиту до Саудівської Аравії Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зеленський обговорив з прем'єром можливі шляхи участі Іраку в реалізації української формули миру та взаємодію іж обома державами у гуманітарній сфері.

Також Президент подякував за солідарність Іраку з Україною і підтримку важливих для нашої держави резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський також запросив Мухаммада Шіа Саббара Ас-Судані відвідати Україну, щоб обговорити важливі напрями міждержавної співпраці.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Президент України прибув 19 травня до Саудівської Аравії із Мустафою Джемілєвим. Глава держави виступив на саміті Ліги арабських держав. 

Крім того, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Саудівської Аравії, з яким обговорив звільнення українських полонених. Також були зустрічі з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману і Кувейту. Головними темами перемовин стали реалізація української формули миру і підтримка України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies