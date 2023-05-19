Президент запросив прем’єра відвідати Україну, щоб обговорити важливі напрями міждержавної співпраці.

Під час робочого візиту до Саудівської Аравії Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський обговорив з прем'єром можливі шляхи участі Іраку в реалізації української формули миру та взаємодію іж обома державами у гуманітарній сфері.

Також Президент подякував за солідарність Іраку з Україною і підтримку важливих для нашої держави резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський також запросив Мухаммада Шіа Саббара Ас-Судані відвідати Україну, щоб обговорити важливі напрями міждержавної співпраці.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Президент України прибув 19 травня до Саудівської Аравії із Мустафою Джемілєвим. Глава держави виступив на саміті Ліги арабських держав.

Крім того, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Саудівської Аравії, з яким обговорив звільнення українських полонених. Також були зустрічі з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману і Кувейту. Головними темами перемовин стали реалізація української формули миру і підтримка України.