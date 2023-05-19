Під час робочого візиту до Саудівської Аравії Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський обговорив з прем'єром можливі шляхи участі Іраку в реалізації української формули миру та взаємодію іж обома державами у гуманітарній сфері.
Також Президент подякував за солідарність Іраку з Україною і підтримку важливих для нашої держави резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.
Зеленський також запросив Мухаммада Шіа Саббара Ас-Судані відвідати Україну, щоб обговорити важливі напрями міждержавної співпраці.
Нагадаємо, Президент України прибув 19 травня до Саудівської Аравії із Мустафою Джемілєвим. Глава держави виступив на саміті Ліги арабських держав.
Крім того, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Саудівської Аравії, з яким обговорив звільнення українських полонених. Також були зустрічі з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману і Кувейту. Головними темами перемовин стали реалізація української формули миру і підтримка України.