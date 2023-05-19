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Зеленський і Мустафа Джемілєв прибули до Саудівської Аравії

Зокрема, президент виступить на саміті Ліги арабських держав.

Зеленський і Мустафа Джемілєв прибули до Саудівської Аравії
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. 

Про це повідомила пресслужба президента. 

“Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав. Зустрінуся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори”, – йдеться в повідомленні.

Президент зазначив наступні пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими.

“Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з нами – Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня МЗС України закликало світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом. Також українське дипломатичне відомство закликало РФ припинити порушення прав людини в Криму та невідкладно звільнити усіх політичних в’язнів.

Минулого тижня президент здійснив турне європейськими країнами. Зеленський говорив із очільниками Італії, Франції, Німеччині та Великій Британії Зеленський про посилення оборони України. 

Сьогодні агентство Bloomberg та низка інших західних медіа писали, що президент України після візиту до Саудівської Аравії особисто візьме участь у саміті Group of 7 у Японії. Пресслужба РНБО повідомила, що участь президента буде відеозвʼязком. 

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