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Світові лідери прибули на саміт G7 у Хіросімі

Лідери G7 вперше разом відвідали музей атомного бомбардування. 

Світові лідери прибули на саміт G7 у Хіросімі
Фото: Kyodo

Лідери країн G7 разом відвідали музей у Хіросімі, де зберігаються свідчення жахливих наслідків вибуху атомної бомби, яку американські військові скинули на це місто в 1945 році.

Про це повідомляє Kyodo.

Захід ознаменував початок триденного саміту G7. На ньому будуть присутні лідери ядерних держав, зокрема президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, який головує на зустрічі та представляє округ Хіросіми, обрав ядерне роззброєння ключовим пунктом порядку денного саміту на тлі ядерного шантажу Росії у війні в Україні та швидкого нарощування ядерних сил Китаєм.

Він наголосив на необхідності того, щоб лідери уважно придивилися до “реальності” використання атомної бомби, назвавши це “відправною точкою” для всіх зусиль з ядерного роззброєння.

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Нагадаємо, 49-й саміт лідерів “Групи семи” розпочинається сьогодні в Японії, у Хіросимі. До G7 входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Сполучені Штати і Японія та Європейський Союз.

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