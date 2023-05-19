Світові лідери прибули на саміт G7 у Хіросімі

Лідери країн G7 разом відвідали музей у Хіросімі, де зберігаються свідчення жахливих наслідків вибуху атомної бомби, яку американські військові скинули на це місто в 1945 році.

Про це повідомляє Kyodo.

Захід ознаменував початок триденного саміту G7. На ньому будуть присутні лідери ядерних держав, зокрема президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, який головує на зустрічі та представляє округ Хіросіми, обрав ядерне роззброєння ключовим пунктом порядку денного саміту на тлі ядерного шантажу Росії у війні в Україні та швидкого нарощування ядерних сил Китаєм.

Він наголосив на необхідності того, щоб лідери уважно придивилися до “реальності” використання атомної бомби, назвавши це “відправною точкою” для всіх зусиль з ядерного роззброєння.

Нагадаємо, 49-й саміт лідерів “Групи семи” розпочинається сьогодні в Японії, у Хіросимі. До G7 входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Сполучені Штати і Японія та Європейський Союз.