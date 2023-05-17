Підозрюваний у хабарництві депутат Трубіцин не зʼявився на засідання суду

Його та ще пʼятьох осіб підозрюють в організації корупційної схеми.

Обвинувачений у хабарництві депутат Київради Владислав Трубіцин ("Слуга народу") не зʼявився за судове засідання. Ніхто з учасників не зміг пояснити, де він, а телефон депутата виявився поза зоною досяжності.

Наступне засідання має відбутися 30 травня. Про це повідомив Центр протидії корупції.

"Наступного засідання судді визначаться із тим, чи накладати на Трубіцина грошове стягнення за неявку", – зазначили активісти.

Депутат Трубіцин та пʼять його спільників звинувачуються в організації корупційної схеми. За даними слідства, він та інші фігуранти за хабарі давали дозволи на участь у тендерах на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва. Загальна сума неправомірної вигоди склала понад 1,2 млн гривень.

"Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, і от на початку квітня її призначили до розгляду по суті. Наразі учасники виступають зі вступними промовами", – додали в ЦПК.

Судячи зі сторінки Трубіцина в Facebook, принаймні чотири дні тому він був у Києві на роботі – депутат запостив світлину з засідання комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою та заявив, що вона "продовжує працювати". За день до того він постив фото і писав про білок в центрі Києва.

Трубіцин був затриманий ще в лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення. Трубіцин, який у Київраді обіймав посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду від підприємця за встановлення МАФів".

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому". Депутата Київради та посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК. Трубіцину обрали перебування під вартою з альтернативою застави у понад 14 млн гривень, і за нього цю суму сплатили.

Після оголошення підозри Трубіцин призупинив членство в "Слузі народу".