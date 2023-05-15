"На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою", - додав Президент.

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати своїх поїздок до Італії, Німеччини, Франції та Великобританії.

У вечірньому відеозверненні Зеленський зазначив, що повертається додому "з новими оборонними пакетами".

"Більше нової та потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки... На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО неминучий", - сказав глава держави.

Він назвав "хорошими" переговори з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні, а зустріч із папою Франциском - "доволі обнадійливою". "Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей – від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій", - сказав Президент.

Зеленський відзначив найбільший оборонний пакет від Німеччини у розмірі 2 мільярди 700 мільйонів євро, а також системи ППО, ракети до них - багато, гармати, снаряди і бронетехніку.

"Окрім того, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково – є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист", - додав глава держави.

Франція, за словами Президента, представить "нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, і зараз іще не час говорити про деталі".

Щодо навчань українських військових, то пілотів тренуватимуть на сучасних західних літаках Британія і Польща. "І я впевнений: підключиться Франція, інші партнери. Ми продовжуємо працювати й над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range можливості для наших воїнів, за далекобійність", - сказав Зеленський.

Під час закордонних візитів ішлося про підготовку до саміту "Групи семи", який відбудеться цього тижня в Хіросімі (Японія).

Нагадаємо, про результати переговорів із керівниками держав Зеленський розповів на брифінгу в Лондоні.

Днями стало відомо, що Німеччина готує для України великий пакет військової допомоги. Згодом цю інформацію підтвердив глава Міноборони ФРН.