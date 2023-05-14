Перед цим Зеленський зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, прийняв президента України Володимира Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленського зустріли з військовими почестями, а оркестр виконав гімн України.

Після розмови Зеленського і Шольца і ще одного раунду переговорів у ширшому колі має відбутися пресконференція двох лідерів. Заплановані консультації за участю Зеленського спільно з Шольцом, міністром оборони Борисом Пісторіусом, міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер і міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Berlin, Germany ❗

Bundeskanzler Scholz welcomes President Zelenskyy with military honors. 🇩🇪🤝🇺🇦 pic.twitter.com/LPa8bJbKNX — LX (@LXSummer1) May 14, 2023

Нагадаємо, що 14 травня Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У німецькому Ахені Зеленському як представнику всього українського народу мають вручити престижну Премію імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.

Вчора уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.