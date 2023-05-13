Уряд Німеччини підтвердив запланований візит Зеленського до Берліна

Уряд Німеччини у суботу, 13 травня, підтвердив майбутній візит президента України Володимира Зеленського до ФРН.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У столиці Німеччини у глави української держави заплановані зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та федеральним канцлером Олафом Шольцем.

У неділю, 14 травня, у німецькому Ахені Зеленському як представнику всього українського народу маємо вручити престижну Премію імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.

Зазначається, що це буде перший візит Зеленського до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення до України.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, у Римі Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та президентом країни Серджо Маттареллою. Також очікується зустріс із Папою Римським Франциском.

Нещодавно Німеччина підтвердила виділення Україні рекордного пакета військової допомоги. Міністр оборони країни обіцяє продовження підтримки, яка необхідна Україні.

До цього німецька компанія Rheinmetall (RHMG.DE) створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні. Також німецька компанія розраховує найближчим часом підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

Декілька днів тому Штайнмаєр заявив, що Росія остаточно зруйнувала європейський безпековий порядок. Президент Німеччини вважає, що навіть припинення війни в Україні не означало б повернення до старої філософії безпеки.