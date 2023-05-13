Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
ГоловнаПолітика

Уряд Німеччини підтвердив запланований візит Зеленського до Берліна

Візит президента України до Німеччини відбудеться 14 травня.

Уряд Німеччини підтвердив запланований візит Зеленського до Берліна
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини у суботу, 13 травня, підтвердив майбутній візит президента України Володимира Зеленського до ФРН. 

Про це повідомляє Deutsche Welle. 

У столиці Німеччини у глави української держави заплановані зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та федеральним канцлером Олафом Шольцем

У неділю, 14 травня, у німецькому Ахені Зеленському як представнику всього українського народу маємо вручити престижну Премію імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.

Зазначається, що це буде перший візит Зеленського до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення до України. 

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, у Римі Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та президентом країни Серджо Маттареллою. Також очікується зустріс із Папою Римським Франциском.

Нещодавно Німеччина підтвердила виділення Україні рекордного пакета військової допомоги. Міністр оборони країни обіцяє продовження підтримки, яка необхідна Україні.

До цього німецька компанія Rheinmetall (RHMG.DE) створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні. Також німецька компанія розраховує найближчим часом підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

Декілька днів тому Штайнмаєр заявив, що Росія остаточно зруйнувала європейський безпековий порядок. Президент Німеччини вважає, що навіть припинення війни в Україні не означало б повернення до старої філософії безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies