Україна повинна закріпитися на Заході

За останній рік союзники України надали масштабну військову допомогу . Німеччина на цьому тлі не завжди отримувала належне визнання.

Українська армія довела, що може перемогти Росію на полі бою, якщо матиме всю необхідну зброю.

Варварське вторгнення Росії в Україну спричинило великі людські страждання. Здійснюються військові злочини, гинуть тисячі чоловіків, жінок і дітей. Напади Росії на українські міста та інфраструктуру змусили мільйони людей залишити свої домівки. Це війна не тільки проти України, а й проти принципів і цінностей Європи, війна, яку Україна веде героїчно.

Якщо Захід хоче уникнути нескінченної війни, то він має працювати на тривалу безпеку України. Для цього потрібна чітка перспектива членства в НАТО .

LB.ua публікує переклад статті Андерса Фог Расмуссена, прем'єр-міністра Данії в 2001-2009 роках, генсека НАТО в 2009-2014 роках та Андрія Єрмака, голови Офісу Президента України, співголів міжнародної консультативної групи, яка розробляє пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Німецькі гармати вплинули на хід війни

Правда така: якби федеральний уряд і канцлер Олаф Шольц особисто зробили менше, Україна сьогодні була б у набагато гіршому становищі. Від танків Leopard 2 до ракет Patriot і IRIS-T – постачання німецької зброї справді змінило ситуацію.

Фото: Олексій Резніков

Німецький народ також виявив тепло і гостинність і прийняв понад мільйон українських біженців. І український народ пам’ятатиме це завжди.

Тепер ми повинні вийти за межі короткострокових заходів. Ми маємо забезпечити перемогу України у цій війні та створити умови для тривалого миру.

Ми не можемо повернутися до того, що було до 24 лютого 2022 року. Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну не тому, що Україна повинна вступити в НАТО, а тому, що вона застрягла в приймальні. Відсутність захисту за статтею 5 НАТО чи інших значущих гарантій безпеки призвела до найкривавішої війни в Європі з часів Другої світової війни.

Урок полягає в тому, що в сірій зоні між НАТО і Росією немає безпеки. Це визнали Фінляндія та Швеція.

Україні потрібна ясність, а не повторення політики відкритих дверей, яка лише відкрила ворота для російської агресії.

Фото: EPA/UPG Президент Володимир Зеленський виступає під час відеоконференції під час засідання НАТО в Мадриді, Іспанія, 29 червня 2022 р.

Якщо ми зараз не створимо правильні структури, в Україні триватимуть смерть і руйнування, а ситуація в Європі залишатиметься постійно нестабільною. Путін лише виграє від підходу до війни у режимі ad hoc або її циклічності. Якщо Захід хоче уникнути нескінченної війни, то він повинен працювати на тривалу безпеку України. Настав час підкріпити обіцянку підтримки «Скільки необхідно» конкретними зобов’язаннями.

Лідери Європейського Союзу визнали це, надавши Україні статус кандидата в ЄС у червні 2022 року, лише через чотири місяці після офіційної заявки України. Проте членство в ЄС має йти рука об руку з членством в НАТО. Перед обличчям реваншистської Росії стабільність у Європі настане лише тоді, коли Україна опиниться під захистом статті 5 НАТО.

Конкретна перспектива щодо НАТО

На майбутньому саміті у Вільнюсі лідери НАТО повинні надіслати Росії чіткий сигнал про те, що гра закінчена. Що Україна є частиною Заходу. Настав час визначити конкретні плани та перспективи вступу України до НАТО. Фінляндія та Швеція показали, що для вступу не потрібен план дій.

Фото: EPA/UPG

Очікуючи стати повноправним членом НАТО, Україна потребує підтримки, щоб виграти цю війну та відбити подальшу агресію. Ця ідея відображена в Київському Безпековому Договорі, який ми разом розробили минулого року.

Він визначає набір гарантій безпеки для України від її союзників. Вони призначені для того, щоб Україна могла захистити себе до вступу в НАТО. Він передбачає безстрокове зобов’язання групи держав-гарантів щодо надання зброї, спільних військових навчань під прапорами ЄС і НАТО, обміну розвідданими та продовження інвестицій у військово-промисловий комплекс України.

Угода про безпеку побудована частково на основі тривалої військової підтримки Сполучених Штатів Ізраїлю. Він дав би Україні те, що їй потрібно для відсічі та стримування подальшої російської агресії.

Чітке послання Путіну

Володимир Путін повинен зрозуміти, що прихильність демократичного світу до України не похитнеться, що його війна безглузда. Тому глави держав і урядів країн НАТО мають підтримати пакт безпеки та показати чіткий шлях до членства в альянсі. Якщо вони зроблять це зараз, це допоможе президенту Зеленському розпочати процес побудови справедливого та тривалого миру. З іншого боку, затягування та відтермінування процесу спонукатиме Кремль продовжувати свою нелегітимну війну.

Сильний сигнал з Вільнюса дасть українському народу надію на краще майбутнє.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Йенс Столтенберг під час спільної прес-конференції після зустрічі в Києві, 20 квітня 2023 року

У 1989 році були європейські лідери, які не були переконані, що об’єднана Німеччина відповідає найкращим інтересам Європи. Вони боялися реакції Радянського Союзу і вважали, що возз’єднання Німеччини призведе до нестабільності чи навіть конфлікту. На щастя, ці політики тоді не перемогли. Натомість історія визнала саме тих лідерів, які визнали, що об’єднана та вільна Європа є найкращим шляхом до безпеки та процвітання.

Сучасні лідери мають продемонструвати подібне бачення та сміливість. Вони повинні відгукнутися на заклик українського народу до свободи і міцно прив’язати Україну до Заходу. Впевнені, що за таких обставин історія підтвердить їхню правоту.