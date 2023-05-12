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Відставка голови МЗС Папуа Нової Гвінеї може вплинути на встановлення дипломатичних відносин з Україною, - ЦТД

Поки що його обов'язки виконуватиме прем'єр-міністр країни Джеймс Марапе.

Відставка голови МЗС Папуа Нової Гвінеї може вплинути на встановлення дипломатичних відносин з Україною, - ЦТД
Фото: ЦТД

Міністр закордонних справ Папуа Нової Гвінеї Джастін Ткаченко пішов у відставку. Це сталось напередодні історичних візитів до Папуа Нової Гвінеї президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Про це повідомляє Центр тихоокеанських досліджень (ЦТД).

“Це трапилося через гучний скандал навколо його подорожі на коронацію Чарльза ІІІ”, - йдеться у повідомленні.

Його обов'язки виконуватиме прем'єр-міністр країни Джеймс Марапе.

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ЦТД зазначає, що сам скандал та відставка можуть значно вплинути на терміни встановлення дипломатичних відносин між Україною та Папуа Новою Гвінеєю.

Крім того, ця ситуація може бути використана росіянами для посилення власних позицій, а також проти України та іміджу українців.

Джастін Ткаченко підтримував зближення з Австралією і водночас підтримував близькі контакти з Китаєм. Тепер під питанням може бути завершення підготовки безпекової угоди з Австралією, що посилить позицію КНР.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідають Папуа Нову Гвінею в травні для участі в зустрічі лідерів тихоокеанських країн. 

Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Папуа Нової Гвінеї Джеймсом Марапе, а також лідерами 18 тихоокеанських островів, які перебуватимуть у столиці країни Порт-Морсбі для участі у Форумі співпраці Індії та тихоокеанських островів.

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