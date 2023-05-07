Зеленський анонсував міжнародні зустрічі різного рівня у Києві

Заходи відбудуться у травні та червні.

Україна активно готується до міжнародних заходів різного рівня у травні та червні.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

“Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві”, − зазначив він.

З партнерами йдуть перемовини про зброю, яка "допоможе зробити більше заради відновлення миру".

“Цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українцям. Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!”, − додав Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський відвідав Фінляндію та Нідерланди.

У межах візиту Зеленський, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте і премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо підписали за підсумками переговорів спільну декларацію. Він виступив у Гаазі, заявивши, що після перемоги України президента РФ судитимуть у МКС.

Під час зустрічі в Гельсінкі президенти України й Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільну заяву.