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З російського полону звільнили загалом 2324 українця

Таку цифру озвучив Координаційний центр з питань поводження з військовополоненими.

З російського полону звільнили загалом 2324 українця
Фото: тг-канал Андрія Єрмака

З полону Російської Федерації звільнили вже 2324 українця.

Про це повідомили у Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими.

“З російського полону звільнено вже 2324 українця. Працюємо далі”, − зазначили у Центрі.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна зуміла повернути з російського полону 45 військових, які захищали Маріуполь.

У російському полоні досі перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за приблизними підрахунками Росія тримає у полоні понад 20 тисяч цивільних заручників.

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