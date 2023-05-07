З російського полону звільнили загалом 2324 українця

З полону Російської Федерації звільнили вже 2324 українця.
Про це повідомили у Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими.
“З російського полону звільнено вже 2324 українця. Працюємо далі”, − зазначили у Центрі.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна зуміла повернути з російського полону 45 військових, які захищали Маріуполь.
У російському полоні досі перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією.
Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за приблизними підрахунками Росія тримає у полоні понад 20 тисяч цивільних заручників.