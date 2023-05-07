Російська авіація обстріляла Херсонщину, є постраждала

Російська авіація обстріляла село Кізомис Херсонської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зафіксовано пʼять “прильотів” керованих авіабомб.

Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Цивільні люди не постраждали.

Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома.

Нагадаємо, вчоар російські військові випустили 237 снарядів по Херсонській області. Унаслідок обстрілів загинуло шестеро осіб, поранено - четверо.