Росіяни чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Російські окупаційні війська 4 рази обстріляли населені пункти прикордонних районів Чернігівської області з мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.

Так, з 06:20 до 06:40 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі населеного пункту Залізний Міст. Крім того, з 06:35 до 06:40 зафіксовано 3 приходи в районі Архипівки.

З 06:20 до 06:50 зафіксовано 8 приходів у районі Леонівки, а також 2 приходи в районі населеного пункту Бучки з 05:27 до 05:38.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначають у командуванні.

Нагадаємо, що за минулу добу у прикордонному селі Семенівської громади пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. У Семенівській громаді пошкоджено газопровід через річку Снов.