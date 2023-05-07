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У Києві рівень води у Дніпрі опустився на 4 см

Утримується затоплення заплави шаром близько 45 см.

У Києві рівень води у Дніпрі опустився на 4 см
Фото: КМВА

Станом на ранок 7 травня рівень води у Дніпрі біля моста «Метро» в Києві становить 9299 см. Це на 4 см нижче, ніж напередодні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«Вже понад два тижні поспіль висота повені в межах столиці коливається в районі 9300 см, що менше на 60 см максимальних показників водопілля в середині квітня. Тож, наразі загроз місту велика вода не несе. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення», — йдеться у повідомленні.

Водночас все ще утримується затоплення заплави шаром близько 45 см. Залишаються підтопленими такі території: острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

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Напередодні 6 травня повідомлялося, що у Києві знову зростає рівень води у Дніпрі.

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