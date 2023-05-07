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Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії, п'ятеро потерпілих

Ракета влучила на територію одного з автопарків.

Ворог завдав ракетного удару по Балаклії Ізюмського району Харківської області. 

Про це у Телеграм написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Попередньо, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20 та 85 років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим необхідну допомогу.

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Нагадаємо, що за минулу добу російські війська обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

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