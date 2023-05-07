За минулу добу ЗСУ знищили ще 660 окупантів, шість танків та 18 артсистем

Загалом Росія втратила в Україні майже 195 тисяч військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 194430 (+660) осіб ліквідовано

танків - 3723 (+6)

бойових броньованих машин - 7248 (+10)

артилерійських систем - 3010 (+18)

РСЗВ - 554 (+2)

засоби ППО - 306 (+0)

літаків 308 (+0)

гелікоптерів - 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2572 (+18)

крилаті ракети - 947 (+0)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 5952 (+16)

спеціальна техніка - 380 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, наразі ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби росіяни там здійснили близько 50 атак.