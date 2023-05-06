У Польщі стартували масштабні військові навчання Anakonda-23

Цього року навчання відбуватимуться у Польщі вдев’яте.

Сьогодні вдень у Підкарпатському воєводстві, що у південно-східній Польщі, розпочалися військові навчання Anakonda-23.

Про це повідомляє Польське радіо.

Зазначається, що Anakonda-23 – найбільші навчання Війська Польського, що відбуваються раз на три роки. Навчання проходитимуть на другому за величиною полігоні країни у Новій Дембі.

Anakonda-23 поділені на чотири частини, які поєднують студійні, військові, комп’ютерні та експериментальні тренування. До них залучені війська країн-союзників Польщі, зокрема США. Цьогоріч у навчаннях беруть участь майже 13 000 військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу, а також представники служб польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

В Anakonda-23 будуть брати участь винищувачі F-16, вертольоти Sokół, зенітно-ракетні комплекси Grom, самохідні міномети Rak, гаубиці Krab, а також американські танки Abrams, які Польща активно купує.

Напередодні Оперативне командування польської армії у своєму комюніке звернулося до громадян із закликом бути обережними, оскільки у зв'язку з навчаннями майже по всій Польщі до 26 травня буде посилений рух військових колон на дорогах.

Нагадаємо, 17 квітня у Польщі розпочинається підготовка до військових навчань Anakonda-23.

Навчання Anakonda – найбільші навчання Збройних сил Польщі, в ході яких перевіряють здатність ключових командних органів польської армії співпрацювати з системою та вибраними елементами командних структур НАТО. Метою навчань є інтеграція національних командних структур і військ союзників у рамках досягнення спроможності проводити стратегічну оборонну операцію в умовах звичайних і гібридних загроз.