Дедалі частіше надходить інформація про низький морально-психологічний стан противника, - Генштаб

Зокрема, командири відкрито називають підлеглих “гарматним м’ясом”. Також, серед іншого, окупанти скаржаться на незадовільне медичне забезпечення.

Дедалі частіше надходить інформація про низький морально-психологічний стан противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Дедалі частіше надходить інформація про низький рівень морально-психологічного стану особового складу противника. Так, у одному з підрозділів російських окупаційних військ, що знаходиться у селищі Муліно Нижньогородської області, командири відкрито називають підлеглих “гарматним м’ясом”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається, військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також забезпеченість засобами індивідуального захисту та екіпіруванням.

Близько 50% відсотків особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім’ям.

Нагадаємо, ГУР склало "портрет" середньостатистичного російського окупанта. 40% опитаних полонених розповіли, що здалися добровільно. Більше половини стверджують, що в разі відступу командири відступлять, а особовий склад - залишать.