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Дедалі частіше надходить інформація про низький морально-психологічний стан противника, - Генштаб

Зокрема, командири відкрито називають підлеглих “гарматним м’ясом”. Також, серед іншого, окупанти скаржаться на незадовільне медичне забезпечення.

Дедалі частіше надходить інформація про низький морально-психологічний стан противника, - Генштаб
Ілюстративне фото: похорон окупанта
Фото: ГУР

Дедалі частіше надходить інформація про низький морально-психологічний стан противника. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Дедалі частіше надходить інформація про низький рівень морально-психологічного стану особового складу противника. Так, у одному з підрозділів російських окупаційних військ, що знаходиться у селищі Муліно Нижньогородської області, командири відкрито називають підлеглих “гарматним м’ясом”, - йдеться в повідомленні. 

Крім того, як зазначається, військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також забезпеченість засобами індивідуального захисту та екіпіруванням. 

Близько 50% відсотків особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім’ям.  

Нагадаємо, ГУР склало "портрет" середньостатистичного російського окупанта. 40% опитаних полонених розповіли, що здалися добровільно. Більше половини стверджують, що в разі відступу командири відступлять, а особовий склад - залишать.

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