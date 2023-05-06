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Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області

Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося ховати їх.

Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

У Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Також окупанти примусово вивозять жінок з дітьми. 

Про це LB.ua повідомили мешканці з тимчасово окупованих районів Запоріжжя. Інформацію також підтвердили співрозмовники у правоохоронних органах.

“Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося ховати їх”, – розповіли очевидці.

Учора окупанти примусово вивозили дітей з райцентру Пологи, а також сіл району. Лише з села Олексіївка росіяни вивезли два автобуси із жінками та дітьми. Окупанти оголосили, що евакуйованих спочатку відвезуть на бази відпочинку, а далі – у Крим.

Також у Бердянськ окупанти вивезли лікарів з смт Кам’янка. 

Місцеві мешканці припускають, що росіяни можуть влаштувати провокації, які б схиляли людей до евакуації. Зокрема, сьогодні у село Смирнове (Пологівський район) окупанти без причини пригнали пожежне авто, кран, а також КамАЗ з бронекапсулою. 

Не виключено, що примусово евакуйованих людей росіяни спробують використати як “живий щит” при відступі, як вони це робили при утечі з Херсона.

Нагадаємо, зранку 6 травня до окупованого Бердянська заїхали "евакуаційні автобуси". За попередніми даними, людей, вивезених з окупованих територій Запорізької області, розселили на базах відпочинку. З цивільними була третина автобусів, а решта - з військовими росіянами.

Як відомо, майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни хочуть "переселити" углиб регіону.

Також війська РФ посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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