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Росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікополю

Окупанти поцілили по промисловому підприємству.

Росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікополю
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська  з "Градів" та важкої артилерії вдарили по Нікополю.

Про це голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив у Телеграмі. 

"З "Граду" та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів! Поцілили по промисловому підприємству. Поранені троє працівників. Це чоловіки 48, 50 та 58 років", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наслідки атаки уточнюються.

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Нагадаємо, що мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю на вихідних без крайньої потреби.

3 травня російська армія двічі обстріляла Нікополь з артилерії. Постраждала 86-річна жінка. Уночі 2 травня окупанти також обстрілювали місто.

Унаслідок обстрілів 1 травня в Нікополі було пошкоджено будинок і лінії електропередачі.

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