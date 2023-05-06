Росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікополю

Російські окупаційні війська з "Градів" та важкої артилерії вдарили по Нікополю.

Про це голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив у Телеграмі.

"З "Граду" та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів! Поцілили по промисловому підприємству. Поранені троє працівників. Це чоловіки 48, 50 та 58 років", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю на вихідних без крайньої потреби.

3 травня російська армія двічі обстріляла Нікополь з артилерії. Постраждала 86-річна жінка. Уночі 2 травня окупанти також обстрілювали місто.

Унаслідок обстрілів 1 травня в Нікополі було пошкоджено будинок і лінії електропередачі.