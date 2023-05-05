Жителів Нікопольського району та Енергодару просять не виходити на вулицю на вихідних

Також просять не ігнорувати сигнали тривоги.

Мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю на вихідних без крайньої потреби.

Про це повідомив у Telegram голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

"Друзі, цими вихідними прошу вас бути вдома та без крайньої необхідності не виходити на вулиці... Це стосується не тільки Нікопольського району, а й окупованої території на березі Енергодара", - написав він.

Євтушенко pакликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не наближатись до адміністративних будівель та будівель зі схожим функціоналом.

Нагадаємо, 3 травня російська армія двічі обстріляла Нікополь з артилерії. Постраждала 86-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. Уночі 2 травня окупанти також обстрілювали місто.

Унаслідок обстрілів 1 травня в Нікополі було пошкоджено будинок і лінії електропередачі.

Зазначимо, що в Херсоні, який також постійно обстрілюють росіяни, з вечора 5 травня по 6:00 8 травня діятиме комендантська година. Цілодобова заборона на перебування на вулиці повʼязана з необхідністю сприяння правоохоронцям.