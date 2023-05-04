Росіяни двічі обстріляли Нікопольщину

Сьогодні, 4 травня, російські окупаційні війська двічі вдарили по Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Ворог бив двічі. Спочатку – по Покровській громаді, потім – по Нікополю”, - написав Лисак.
Він уточнив, що росіяни завдали ударів по Нікопольщині з артилерії.
Внаслідок обстрілів люди не постраждали, але снаряди росіян понівечили фермерське господарство.
Наразі обстеження територій продовжується.
нагадаємо, ворожі обстріли за добу пошкодили енергообладнання у семи областях, на Херсонщині загинули троє енергетиків.