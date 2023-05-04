Україна не хоче погоджуватися не гібридний формат трибуналу, – Зеленський

Україна працюватиме над створенням окремого трибуналу для засудження первісного злочину агресію. Є різні думки щодо того, в якому вигляді цей трибунал має бути.

Позиція України чітка – трибунал має бути конкретним, без гібридних форматів. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу з нагоди зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо.

Усі люди, які відповідальні за злочинні накази, не можуть лишитися недоторканими.

"На будь-який гібридний мир, гібридний трибунал як розвиток цього Україна погоджуватись не хоче", – наголосив президент.

Гібридний трибунал може поєднати юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права – його має підтримати Генасамблея ООН. Судді також можуть бути із різних держав. Саме цей варіант підтримує Захід, але не Україна і деякі її союзники. Премʼєрка Естонії попереджала, що гібридний формат може дозволити Путіну та іншим російським лідерам уникнути відповідальності за злочин агресії.

Українська влада пояснювала, що гібридний формат не дає гарантій, що з Путіна, Лаврова та інших знімуть імунітет, який вони мають. Київ натомість пропонує створити Міжнародний спеціальний трибунал, який судитиме саме найвище військово-політичне керівництво країни-агресора.