У Маріуполі знову активізувалася російська авіація

Над окупованим Маріуполем знову активізувалася російська авіація. Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко.

За його словами, ворожі літаки прямували у бік Бердянська.

Андрющенко також зазначив, що російські літаки "заходять" з напрямку Єйська та Приморсько-Ахтарська і прямують вздовж берегу Азовського моря у бік окупованого Бердянська Запорізької області.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі вперше помітили переміщення російських танків Т-90. Їх на тягачах перевозили в бік Мангушу-Бердянська.

Андрющенко вже повідомляв 29 квітня, що в Маріуполі другу добу фіксують рух техніки ворога з Мангуша через місто у напрямку Новоазовська. За його даними, було зафіксовано до 20 вантажівок з живою силою та боєкомплектом та до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62. А в бік Мангушу переміщують "Тигри" Росгвардії.

23 та 24 квітня також повідомлялося про надзвичайно високу активність авіації Росії.