В окупованому росіянами Маріуполі другу добу фіксують рух техніки ворога з Мангуша через місто у напрямку Новоазовська.

Про це розповів у Телеграм радник міського голови Петро Андрющенко.

За його даними, загалом зафіксовано до 20 вантажівок з живою силою та боєкомплектом та до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62. А в бік Мангушу переміщують «Тигри» Росгвардії.

«Загальна чисельність військового корпусу окупантів залишається без суттєвих змін. Авіація зберігає відносну активність, особливо зранку. Однак меншу, аніж в попередні вівторок-четвер», — підсумував Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, що 24 квітня надзвичайно висока активність авіації Росії спостерігалась в районі тимчасово окупованого Маріуполя.

23 квітня Андрющенко теж писав, що над Маріуполем спостерігають посилену активність російської авіації.