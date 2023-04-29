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У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян

Авіація зберігає відносну активність, особливо зранку.

У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян
Фото: Петро Андрющенко

В окупованому росіянами Маріуполі другу добу фіксують рух техніки ворога з Мангуша через місто у напрямку Новоазовська.

Про це розповів у Телеграм радник міського голови Петро Андрющенко.

За його даними, загалом зафіксовано до 20 вантажівок з живою силою та боєкомплектом та до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62. А в бік Мангушу переміщують «Тигри» Росгвардії.

«Загальна чисельність військового корпусу окупантів залишається без суттєвих змін. Авіація зберігає відносну активність, особливо зранку. Однак меншу, аніж в попередні вівторок-четвер», — підсумував Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

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Нагадаємо, що 24 квітня надзвичайно висока активність авіації Росії спостерігалась в районі тимчасово окупованого Маріуполя.

23 квітня Андрющенко теж писав, що над Маріуполем спостерігають посилену активність російської авіації.

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