На Луганщині російські військові розміщуються в школах

При цьому окупанти примушують продовжувати навчання.

На окупованій території Луганської області війська Російської Федерації розміщуються в школах.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Зокрема, у Луб’янці на Сватівщині ворог дислокується в будівлі місцевої школи.

«Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми», - йдеться у повідомленні.

Також росіяни на Луганщині продовжують мародерити. Зокрема, в населеному пункті Боково-Хрустальне вони грабують оселі місцевих жителів.

Нагадаємо, що на окупованій території Луганщини росіяни готують до боїв майже пів тисячі засуджених.