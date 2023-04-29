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На Луганщині російські військові розміщуються в школах

При цьому окупанти примушують продовжувати навчання. 

На Луганщині російські військові розміщуються в школах
Фото: змі окупантів

На окупованій території Луганської області війська Російської Федерації розміщуються в школах. 

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Зокрема, у Луб’янці на Сватівщині ворог дислокується в будівлі місцевої школи.

«Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми», - йдеться у повідомленні.

Також росіяни на Луганщині продовжують мародерити. Зокрема, в населеному пункті Боково-Хрустальне вони грабують оселі місцевих жителів.

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Нагадаємо, що на окупованій території Луганщини росіяни готують до боїв майже пів тисячі засуджених.

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