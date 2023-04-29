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На Донеччині одна людина загинула за минулу добу

Окупанти 15 разів з різної зброї обстріляли Авдіївку. 

На Донеччині одна людина загинула за минулу добу
Фото: Павло Кириленко

Протягом минулої доби в Донецькій області один мирний мешканець загинув від обстрілів росіян, ще 11 – постраждали.

Про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Телеграм.

«Зранку росіяни обстріляли Малотаранівку Краматорської громади. Поранено дві людини, у тому числі дитина дістала тяжкі опіки — її доставили до лікарні», – зазначив Кириленко.

На Донецькому напрямку окупанти 15 разів з різної зброї обстріляли Авдіївку. Цього разу під вогонь потрапив житловий сектор, промзона, Авдіївський коксохімічний завод, автобаза і територія кемпінгу. 

«Інформація про поранених та загиблих не надходила. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстрілів зазнали також околиці Курахового та Острівського. По Мар’їнці росіяни неодноразово стріляли з артилерії», – додав Кириленко.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілу Торецька одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. У місті пошкоджено 16 будинків, три інфраструктурні об’єкти та дві адміністративні будівлі. Також під ворожим вогнем опинився Часів Яр. Там поранення отримали двоє людей. У місті пошкоджено приватний будинок та дві будівлі підприємства. 

«На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному. Вночі ворог обстріляв Святогірськ – без жертв», – додав Кириленко.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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Нагадаємо, що 27 квітня, російська армія 23 рази обстрілювала Донецьку область. Окупанти били по мирному населенню з авіації, ЗРК “С-300”, ОТРК “Іскандер-К”, РСЗВ “Ураган” і “Град”, артилерії, танків.

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