Попередньо постраждалих немає.

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За минулу добу, 27 квітня, російська армія 23 рази обстрілювала Донецьку область. Окупанти били по мирному населенню з авіації, ЗРК “С-300”, ОТРК “Іскандер-К”, РСЗВ “Ураган” і “Град”, артилерії, танків.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, окупанти поцілили у міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, смт Очеретине, села Карлівка, Уманське, Новомиколаївка, Новоселівка перша, Шахтарське, Іванопілля, Хромове.

Пошкоджені 25 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, лікарня, школа, дитячий садок, ЛЕП, гараж, фермерське господарство, автомобілі. За попередніми даними, цивільні мешканці не постраждали.

“По Костянтинівці рашисти завдали удар ракетою “Іскандер-К”. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 5 приватних будинків, критичну інфраструктуру”, – йдеться у повідомленні.

Три ракети “С-300” окупанти спрямували на Новомиколаївку Краматорського району, поцілили у виробниче приміщення.

Нагадаємо, за минулу добу і сьогоднішній ранок росіяни атакували Київську, Черкаську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську, Луганську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Харківську та Донецьку області.