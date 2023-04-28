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До 15 років тюрми засуджено "віцемера Тореза", яка займалась депортацією українців до Сибіру

Жінка організувала "перевалочну базу" для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до РФ.

До 15 років тюрми засуджено "віцемера Тореза", яка займалась депортацією українців до Сибіру
Фото: СБУ

До 15 років тюрми засуджено "віцемера Тореза" (українське місто Чистякове), яка займалась депортацією українців до Сибіру. Жінка організувала в місті "перевалочну базу" для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів Росії.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Як встановили слідчі, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації "ДНР". Тоді окупанти призначили її "керуючою справами» окупаційної адміністрації м. Єнакієве". Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню.

Згодом її "підвищили" до "віцемера Тореза" та доручили відповідати за "соціальний блок".

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На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Наразі жінка переховується на тимчасово окупованій території. Тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Європарламенті заявили, що з 2014 року Росія могла депортували до 300 тис. українських дітей.

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