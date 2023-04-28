За добу і ранок Росія била по 11 областях України, – ОВА

У Київській області внаслідок падіння уламків є влучання в девʼятиповерховий житловий будинок в м. Українка. Госпіталізовано дитину. Пошкоджені квартири на пʼятому та шостому поверхах, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Черкаській під час ранкової тривоги близько 4:30 ворог атакував Умань. Дві крилаті ракети поцілили в житловий будинок і складські будівлі. Пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. Станом на 9 ранку було відомо про шість загиблих і девʼять травмованих. За оновленими даними станом на 10:15, кількість жертв зросла до десяти.

У Запорізькій ворог бив по цивільних в Оріхові, Гуляйполі, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському. За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, чотири з ракетних систем залпового вогню та 12 атак із застосуванням БПЛА.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних громад. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Шалигинська, Свеська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська та Миропільська територіальні громади. Зафіксовано понад 130 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з російської території.

У Дніпропетровській сьогодні вранці російська армія вчинила масовану атаку. Військові з повітряного командування "Схід" збили сім крилатих ракет. У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. У місті внаслідок атаки зруйнувано й будівлю приватного підприємства. Пожежу, що виникла, вже загасили. Пожежу на території будівельної бази вдалося локалізувати. Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу. Також вночі ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Без постраждалих. Наслідки уточнюються.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Бологівка, Дворічанське та Колодязне. На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Дорошівка та Берестове. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки в с. Липці Харківського району, с. Петропавлівка Куп'янського району. Вчора між селами Токарівка та Кочубеєвка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметів. 54-річний водій авто загинув, чотири працівників отримали поранення. Один з поранених у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості.

У Чернігівській області було шість обстрілів по Новгород-Сіверському району. Із мінометів, артилерії, також ворог застосував РСЗП, стріляв у напрямку міста Семенівка. Чергові обстріли мосту через р.Судость, біля села Гремʼяч Новгород-Сіверського району вивели мост з ладу. Минулося без жертв. Є руйнування. Без загиблих та поранених.

У Луганській протягом дня поблизу Нововодяного, Невського та Макіївки через масований вогонь противника сталося 48 вибухів. Окупанти цілилися по укріпленнях наших бійців. Під ворожим вогнем минулої доби перебували населені пункти Новоселівське, Діброва та Білогорівка.

У Донецькій ворог здійснив 25 обстрілів протягом доби, під вогнем – 14 населених пунктів. Серед них – Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Хромове, Шахтарське, Іванопілля, Курахове, Часів Яр. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них вісім – багатоквартирних), три приміщення міської лікарні, школа, дитячий садок, ЛЕП, гараж, дві споруди фермерського господарства, два цивільних автомобіля. За добу на Донеччині: один поранений.

У Миколаївській вчора зранку ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 61 обстріл, з них по Херсону ворог здійснив шість обстрілів (39 снарядів). Ворожі війська поцілили у райони 27 населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення. Окупанти обстріляли житловий квартал Херсона.Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. На жаль, травми несумісні з життям отримав 42-річний чоловік. Також ворог вкотре вдарив по Кізомису Білозерської громади – на село скинули пʼять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється. Крім того, ворог обстріляв Одрадокам‘янку Тягинської громади, постраждало літнє подружжя. Ворог вдарив по житловому будинку у селі в момент, коли на подвір’ї знаходилися мирні люди. Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми. Лікарі борються за життя потерпілого. З деокупованої території області евакуйовано 94 особи.

Нагадаємо, близько 4 години ранку ворог почав масовану повітряну атаку на Україну. Збитоо 21 із 23 ракет і обидва запущені безпілотники. У Київській області уламками поранено двох людей.