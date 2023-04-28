У Київській області уламки ракети впали на будинок, поранено дитину(оновлено)

У Київській області, в Українці, під час масованої російської атаки уламки ракети впали на будинок. Поранено дівчинку.

Дитина госпіталізована. Про це голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", – написав він.

Оновлення. Крім дівчинки, поранень зазнала ще одна людина, повідомили в МВС.

Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

За словами начальника поліції області Андрія Нєбитова, пораненій – 13 років.

Нагадаємо, що 11 із 23 запущених ракет були збиті в повітряному просторі Києва. В Оболонському районі уламки пошкодили лінію електромереж та дорогу.