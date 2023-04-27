На Херсонщині організована евакуація з Кізомиса, котрий обстрілюють росіяни

Зараз у Кізомисі залишається 13 дітей.

Херсонська ОВА спільно з поліцейськими та волонтерами організували безкоштовну евакуацію з Кізомиса, котрий щодня атакують російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“З 23 квітня із Кізомису евакуювали 14 дітей з їх родинами до Коблева або Києва. Там для них організовано безкоштовне проживання в комфортних умовах”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцеві жителі, котрі залишаються в Кізомисі, можуть отримати необхідну гуманітарну допомогу. Щоб отримати харчові продукти, ковдри, ліхтарики слід звернутися до Кізомиського старостату.

Зазначається, що зараз у Кізомисі залишається 13 дітей. З їх рідними проводиться робота щодо евакуації.

Нагадаємо, Кізомис ворог обстрілює фактично щодня. Цього тижня внаслідок авіаудару там було зруйновано церкву.