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На Херсонщині організована евакуація з Кізомиса, котрий обстрілюють росіяни

Зараз у Кізомисі залишається 13 дітей.

На Херсонщині організована евакуація з Кізомиса, котрий обстрілюють росіяни
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Херсонська ОВА спільно з поліцейськими та волонтерами організували безкоштовну евакуацію з Кізомиса, котрий щодня атакують російські окупанти. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“З 23 квітня із Кізомису евакуювали 14 дітей з їх родинами до Коблева або Києва. Там для них організовано безкоштовне проживання в комфортних умовах”, - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, місцеві жителі, котрі залишаються в Кізомисі, можуть отримати необхідну гуманітарну допомогу. Щоб отримати харчові продукти, ковдри, ліхтарики слід звернутися до Кізомиського старостату.

Зазначається, що зараз у Кізомисі залишається 13 дітей. З їх рідними проводиться робота щодо евакуації.

Нагадаємо, Кізомис ворог обстрілює фактично щодня. Цього тижня внаслідок авіаудару там було зруйновано церкву. 

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