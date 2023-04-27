Російськи окупанти обстрілом знищили 700 голів птиці на Дніпропетровщині

Сьогодні, 27 квітня, росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Від вибухів здригалися Покровська та Марганецька громади. Туди прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії та РСЗВ”, - повідомив Лисак.
Окупанти влучили у сільськогосподарське підприємство, де загинуло 700 голів птиці.
На щастя, при обстрілах люди не постраждали.
Нагадаємо, протягом минулої доби Росія била по девʼяти областях України. У Херсонській, Миколаївській, Донецькій областях загинули цивільні. Також обстріляли Чернігівську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Харківську області.