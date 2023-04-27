Протягом доби Росія била по девʼяти областях України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни минулої доби стріляли сім разів. Сумарно було 89 вибухів. Били із мінометів та ствольної артилерії по Новгород-Сіверському району. Половина всіх вибухів – у напрямку мосту через річку Судость. Минулося без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області вночі та зранку ворог здійснив 10 обстрілів прикордонних громад. Під обстрілом були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Шалигинська, Глухівська та Свеська територіальні громади. Зафіксовано 52 "прильоти". Є руйнування. Дані щодо наслідків уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської, Есманської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської громад. Зафіксовано 100 "прильотів" з мінометів, артилерії та АГС. Є руйнування. Середино-Будську обстріляли зі ствольної території з території Росії – 15 "прильотів". Також ворог обстрілював громаду з ракетних систем залпового вогню "Град", з гелікоптеру по м. Середина-Буда випустили чотири некерованих ракети. Внаслідок авіаудару пошкоджено чотири житлові будинки. У Есманській громаді пошкоджено житловий будинок місцевого жителя та надвірні будови. У Юнаківській громаді поранень зазнали двоє жителів с. Басівка. Їх доставлено до лікарні. Крім того, на території громади підірвався на міні трактор. Внаслідок вибуху у тракторі пошкоджено обладнання, вибито шибки. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.

У Запорізькій минулу добу було гучно по всій вільній території області. По мирних містах і селах росіяни вдарили 83 рази: сім із авіації, пʼять із БПЛА, два з РСЗВ та 69 з артилерії. Наразі зафіксовано 26 нових руйнувань. День під хаотичними обстрілами провели Оріхів, Преображенка, Новоданилівка. На жаль, у місті загинули два чоловіки 1976 та 1979 р.н. Авіація атакувала Гуляйпілля: пошкоджено житлові будинки в Успенівці, люди не постраждали.

У Дніпропетровській вчора за день агресор чотири рази обстрілював Нікопольський район – Червоногригорівську та Марганецьку громади. Випустив понад два десятки снарядів з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Пошкоджена насосна станція. Рятувальники продовжують обстежувати територію. Уточнюють наслідки атак. У Синельниківському районі впав невідомий предмет. Попередньо, його скинув ворожий літак. Деталі з’ясовуються.

У Луганській за добу противник здійснив 103 обстріли по позиціях наших військ, з них мінометних – 43, РСЗВ – 13, артилерійських – 41, танкових – шість. Артилерійських обстрілів минулої доби зазнали Діброва, Білогорівка та Новоселівське.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник обстріляв населені пункти Гур'їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка та Берестове. Ворог обстріляв с. Устимівка Куп’янського району. Пошкоджене приватне домоволодіння, автомобіль, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду. У Вовчанську пошкоджено будівлю нової котельні, кисневі балони на території ПрАТ "Вовчанський олійно-екстрактний завод", пошкоджено приватне домоволодіння, будівлю 47 пожежно-рятувальної частини. Легке поранення отримав співробітник ДСНС. Пошкоджено будинки в с. Подоли, с.Вільхуватка Куп'янського району.

У Донецькій протягом доби росіяни здійснили 34 обстріли. Обстріляли 16 населених пунктів: автобазу, житловий сектор, комунальне підприємство, кемпінг, кооператив, ПрАТ "АКХЗ" Авдіївки, житловий сектор Бахмута, територію ТОВ "Свинець", ВАТ "Костянтинівський вогнетривкий завод", дачний кооператив "Хімік" Костянтинівки, водосховище у Карлівці, житлові сектори Дружківки, Курахового, Часового Яру, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Ямпіль, сіл Бердичі, Веселий Гай, Званівка, Предтечине, Уманське, Нетайлове. За добу пошкоджено 58 об’єктів. На Донеччині за добу: троє мирних загиблих, четверо поранених.

У Миколаївській сьогодні вночі ворог атакував Миколаїв чотирма ракетами типу "Калібр". Одна людина загинула та 23 отримали поранення, зокрема діти. Внаслідок ракетних ударів зруйновано один приватний будинок та один пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Також через влучання боєприпасів та їх уламків виникло дві пожежі, які було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. На території Баштанського району вчора вдень було збито дрони-камікадзе типу "Ланцет".

По Херсонській за добу окупанти здійсниїли 65 обстрілів, з них по Херсону – 10. Обстріляні 28 населених пунктів, територія електричної підстанції у місті Берислав, території та будівлі сільської ради, аптеки, Укрпошти в с.Станіслав. Також російська армія обстріляла Антонівський міст. Через цю атаку поранення плеча отримав журналіст італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно, його колега Богдан Бітік загинув на місці, отримавши травми несумісні з життям. У с. Новоберислав у результаті скиду гранати з ворожого дрону травми отримав мешканець населеного пункту. Доставлений до лікарні. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, троє дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.

Нагадаємо, що вдень 27 квітня росіяни знову вдарили по Херсонській області. В Херсоні загунв цивільний чоловік, на Кізомис ворог кинув декілька авіабомб.