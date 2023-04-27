Головне за ніч. Четвер, 27 квітня

54 відбиті атаки противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, ворожий ракетний удар по Миколаєву, втрати окупантів, вибухи під Санкт-Петербургом.

У ніч на 27 квітня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, одна людина загинула, повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріл міста стався близько першої години ночі. Було влучання в багатоповерхівку. Другий удар припав на приватний житловий будинок. В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що російські війська вдарили по Миколаєву за допомогою "Калібрів" із Чорного моря.

Як повідомив у Telegram спікер ОК Владислав Назаров, наразі відомо про одного загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких одна дитина.

Це перший удар по місту впродовж тривалого часу. Обстріли Миколаєва зменшилися після звільнення захисниками правого берега Херсонської області. Однак ворог все ще дістає з Кінбурнської коси до декількох громад.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На зазначених ділянках фронту підрозділи сил оборони України минулої доби відбили 54 атаки противника. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав сімох ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також оборонці знищили шість ворожих безпілотних літальних апаратів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два засоби протиповітряної оборони та ще два важливих військових об’єкти противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників, два танки, 16 бронемашин і 10 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 188 920 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія обстріляла в Липцях Харківської області житлову забудову. Інформація про потерпілих встановлюється.

Били з артилерії, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вранці 27 квітня.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини. Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється", – написав він о 9:26.

Росія інтегрувала корпуси кількох реакторів Запорізької атомної електростанції в планування тактичної оборони, повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.

На знімках видно, що російські війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів ЗАЕС. “Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактично корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони”, − зазначили британці. Росія, ймовірно, побудувала ці позиції через занепокоєння перспективами великого наступу України.

Цей крок збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо станції відбуватимуться бойові дії. “Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені”, − йдеться у дописі.

Цієї ночі мешканці приміських населених пунктів біля Петербурга чули вибухи.

За даними локальних медіа, на місці закинутої котельні утворилася воронка. Котельня розташована в 300 метрах від кінно-спортивного клубу "Ковбой". У будівлі пробило дах уламками, "схожими на каміння". Вночі на місці працювали сапери, поліція і МНС, але причини влада росіянам не пояснила.

Неподалік від цього місця розташовано аеродром Пушкін, де ремонтуються військові літаки.

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