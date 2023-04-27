Росія встановила бойові позиції на дахах кількох корпусів реакторів ЗАЕС, − Міноборони Великобританії

Це перша ознака того, що реактори інтегровані в планування тактичної оборони.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Росія інтегрувала корпуси кількох реакторів Запорізької атомної електростанції в планування тактичної оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.

На знімках видно, що станом березня 2023 року російські війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів ЗАЕС.

“Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактично корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони”, − зазначили британці.

Росія, ймовірно, побудувала ці позиції через занепокоєння перспективами великого наступу України.

Цей крок, найімовірніше, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо станції будуть відбуватися бойові дії.

“Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені”, − йдеться у дописі.

Нагадаємо, минулого тижня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на Запорізькій АЕС, чули обстріли майже щодня.