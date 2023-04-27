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Росія встановила бойові позиції на дахах кількох корпусів реакторів ЗАЕС, − Міноборони Великобританії

Це перша ознака того, що реактори інтегровані в планування тактичної оборони.

Росія встановила бойові позиції на дахах кількох корпусів реакторів ЗАЕС, − Міноборони Великобританії
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Росія інтегрувала корпуси кількох реакторів Запорізької атомної електростанції в планування тактичної оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.

На знімках видно, що станом березня 2023 року російські війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів ЗАЕС.

“Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактично корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони”, − зазначили британці.

Росія, ймовірно, побудувала ці позиції через занепокоєння перспективами великого наступу України.

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Цей крок, найімовірніше, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо станції будуть відбуватися бойові дії.

“Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені”, − йдеться у дописі.

Нагадаємо, минулого тижня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на Запорізькій АЕС, чули обстріли майже щодня

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