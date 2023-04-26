Принц Ендрю лобіював приховування від громадян Британії ціни пакетів акцій королівської родини, – The Guardian

Журналісти вважають, що раніше невідомий факт використання Ендрю підставної компанії є значущим, оскільки він водночас був урядовим "спеціальним торговим представником".

Принц Ендрю є одним із щонайменше пʼяти членів королівської родини, які використовували створену в 1970-х роках підставну компанію Bank of England Nominees, аби приховати розкриття інвестицій королівської родини. Ця компанія покликана уникнути публічного розголошення інвестицій королеви Єлизавети II, йдеться у матеріалі The Guardian.

Журналісти стверджують, що монарх успішно лобіював в уряді зміни до законодавства, щоб приховати розмір та вартість акцій. Підставна компанія проіснувала більше 30 років.

"The Guardian встановив, що королева була не єдиною королівською особою, яка користувалася цією установою. Її сестра принцеса Маргарет, її чоловік принц Філіп і її діти Чарльз і Ендрю також володіли акціями через Банк Англії", – зазначили журналісти.

Вони вважають, що раніше невідомий факт використання Ендрю підставної компанії є значущим, оскільки він водночас був урядовим "спеціальним торговим представником". Завдяки цій ролі він мав би доступ до комерційно конфіденційної інформації. Правила прозорості, спрямовані на виявлення потенційних конфліктів інтересів, вимагають від міністрів і членів парламенту публічно декларувати будь-які значні частки, якими вони володіють.

Однак на членів королівської сім'ї подібні правила не поширюються. Немає припущень, що Ендрю використовував комерційну інформацію неналежним чином, але приховування його інвестицій викликає сумніви щодо державного нагляду за потенційними конфліктами інтересів.

У 1973 році в Британії запропонували законопроєкт про більшу прозорість акцій, який дозволив би громадськості контролювати фінанси королеви. Архівні документи показали, що особистий адвокат королеви "злякався" цієї пропозиції та попередив уряд, що монарх не хоче, щоб громадськість дізналася, якими акціями вона володіє, оскільки це було б "бентежно". Це проклало шлях для підставних компаній Bank of England Nominees, створених 1977 року. Ця схема протягом 30 років не дозволяла громадськості виявити, які акції підставної компанії належали королівській родині, на відміну від урядовців. У 2011 схему закрили. Того ж року Ендрю пішов у відставку з посади спеціального торгового представника. Це відбулося після низки публікацій про його тісні звʼящки з сумнівними бізнесменами, зокрема американцем Джефрі Епштейном, що винний у торгівлі людьми, а також із іноземними диктаторами.

Серію викривальних публікацій про фінансові секрети королівської родини The Guardian почав на початку місяця. У попередніх матеріалах йшлося, зокрема, про багаторічний звʼязок предків нинішніх монарів із работоргівлею.