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Чехія виділила кошти для навчання українських пілотів

На першому етапі цього року навчатимуть до 25 студентів Національного авіаційного університету в Києві.

Чехія виділила кошти для навчання українських пілотів

Уряд Чехії затвердив 26 квітня виділення коштів для навчання пілотів-транспортників з України.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Чехії.

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Пропозицію вніс міністр закордонних справ спільно з колегами з міністерств транспорту, промисловості та торгівлі та освіти, молоді та спорту.

"Це продовження довоєнної співпраці, і насамперед ми даємо можливість українським цивільним льотчикам пройти необхідну підготовку, що зараз неможливо вдома, в Україні. Значну роль у цьому процесі відіграє швидке відновлення цивільного авіасполучення в Україні", - зазначив глава МЗС Чехії Ян Ліпавскі.

На першому етапі цього року пройде навчання пілотів до 25 студентів Національного авіаційного університету у Києві.

Нагадаємо, інструктори Нацгвардії Норвегії навчатимуть військовослужбовців ЗСУ. А Фінляндія надасть оборонне спорядження для навчання українських солдатів у межах місії Євросоюзу.

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