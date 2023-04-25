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Інструктори Нацгвардії Норвегії навчатимуть військовослужбовців ЗСУ

Навчання триватиме протягом чотирьох тижнів.

Інструктори Нацгвардії Норвегії навчатимуть військовослужбовців ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть сто військовослужбовців Збройних Сил України військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.

Про це повідомила пресслужба Генштаба ЗСУ

Цей перший з кількох курсів, де норвезькі інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть українців у Норвегії, триватиме протягом чотирьох інтенсивних тижнів.

“Тепер вони зустрічаються з професійними та кваліфікованими інструкторами з Норвезької національної гвардії та решти Збройних Сил Норвегії для якісної професійної підготовки”, - повідомив полковник Єнс, який набирав інструкторів і підготував все необхідне для навчання.

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А міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам наголосив, що така підготовка збільшить перевагу України над Росією, коли справа дійде до відправки добре вмотивованих і добре підготовлених військових на поле бою.

“Ми будемо не тільки навчати цих солдатів, ми також будемо добре піклуватися про них і виявляти їм гарну гостинність. У місці навчання вже готові місця для проживання та поселення. Кухня орієнтована на українські страви, а на тренувальному полі створене відповідне бойове середовище – окопи та опорні пункти”, - розповів полковник Єнс.

Нагадаємо, Фінляндія надасть оборонне спорядження для навчання українських солдатів у межах операції EUMAM в Україні. 

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