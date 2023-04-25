Інструктори Нацгвардії Норвегії навчатимуть військовослужбовців ЗСУ

Інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть сто військовослужбовців Збройних Сил України військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.

Про це повідомила пресслужба Генштаба ЗСУ.

Цей перший з кількох курсів, де норвезькі інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть українців у Норвегії, триватиме протягом чотирьох інтенсивних тижнів.

“Тепер вони зустрічаються з професійними та кваліфікованими інструкторами з Норвезької національної гвардії та решти Збройних Сил Норвегії для якісної професійної підготовки”, - повідомив полковник Єнс, який набирав інструкторів і підготував все необхідне для навчання.

А міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам наголосив, що така підготовка збільшить перевагу України над Росією, коли справа дійде до відправки добре вмотивованих і добре підготовлених військових на поле бою.

“Ми будемо не тільки навчати цих солдатів, ми також будемо добре піклуватися про них і виявляти їм гарну гостинність. У місці навчання вже готові місця для проживання та поселення. Кухня орієнтована на українські страви, а на тренувальному полі створене відповідне бойове середовище – окопи та опорні пункти”, - розповів полковник Єнс.

Нагадаємо, Фінляндія надасть оборонне спорядження для навчання українських солдатів у межах операції EUMAM в Україні.