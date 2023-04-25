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Російські окупанти незаконно утримують в Криму іспанського волонтера, - омбудсмен

Росіяни піддають в СІЗО іспанського волонтера тортурам.

Російські окупанти незаконно утримують в Криму іспанського волонтера, - омбудсмен
Фото: КримSOS

В СІЗО Сімферополя російські окупанти незаконно утримують іспанського волонтера Мар’яно Гарсіа Калатаюда, також відомого як Маріо. У СІЗО росіяни піддають його тортурам.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

“”Підданий Королівства Іспанії, який понад 8 років проживав в Україні, зник 19 березня 2022 року в тимчасово окупованому Херсоні після участі в акції “За єдність України”, - розповів Лубінець.

Він додав, що у жовтні минулого року правозахисникам стало відомо, що Маріо тримають у СІЗО Сімферополя.

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Зараз з’явилося офіційне підтвердження цього факту від воєнної прокуратури Чорноморського флоту РФ. Вона вказала на нібито його “причетність до дій, спрямованих на заподіяння шкоди безпеці Росії”.

Колишній співкамерник іспанського волонтера розповів, що 75-річний Маріо піддається в СІЗО тортурам з боку російських силовиків. На ногах у нього синці від ударів, також він втратив частину зубів і зазнав жорстокого поводження з боку тюремної охорони. Тіло іспанця вкрите шрамами.

Досі до волонтера не пускають ані іспанського консула, якому навіть не повідомили про затримання Мар’яно Гарсіа Калатаюда, ані адвоката, який має на це ордер.

“Вимагаю негайного звільнення цивільної особи підданого Королівства Іспанії Мар’яно Гарсіа Калатаюда, а також усіх цивільних громадян України, які відповідно до Женевської конвенції, не мають утримуватися за фейковими звинуваченнями в місцях несвободи на непідконтрольній території України або в РФ”, – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, у Криму окупаційний суд дав кримському татарину 7 років тюрми за начебто фінансування добробату у розмірі 500 гривень.

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