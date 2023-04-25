Суд заарештував ексрозвідника Червінського на два місяці

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього розвідника Романа Червінського у справі про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині.

Про це повідомив колишній народний депутат Андрій Тетерук.

Відповідне рішенння оголосила суддя Олена Чайка. Червінського арештовано на 2 місяці без альтернативи застави.

Прокурори просили взяти під варту Червінського без альтернативи внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

До суду прибули також потенційні поручителі - народний депутат Гео Лерос, колишній нардеп Андрій Тетерук, військовий журналіст Юрій Бутусов.

Сам підозрюваний назвав звинувачення політичними, повідомляє УП.

"Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів", - зазначив Червінський. Також він пов'язує це з історією "вагнергейта".

Адвокати зазначили, що оскаржать рішення в апеляції. Також захисники наголошують на тому, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього.

Повідомлялося, що Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".

21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішив провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині. В результаті - один військовий загинув, 17 отримало поранення.