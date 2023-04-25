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У "Дії" тепер можна скасувати шеринг автомобіля

Українці пошерили авто в "Дії" понад 132 тисячі разів.

У "Дії" тепер можна скасувати шеринг автомобіля
Фото: Скріншот з відео

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нову послугу в "Дії" - скасування шеринга авто.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Українці пошерили авто в "Дії" понад 132 тисячі разів. Сьогодні запускаємо новий сервіс - скасування шеринга авто", - повідомив чиновник.

Федоров пояснив, що якщо людина раніше поділилася техпаспортом в "Дії", то тепер так само може скасувати шеринг.

"Послуга доступна як для власника авто, так і для відповідного користувача", - написав він.

Щоб послуга запрацювала, для власників авто потрібно відкрити "Дію", обрати "Послуги - Шерінг авто" і натиснути "Скасувати шерінг".

Для відповідних користувачів потрібно в "Дії "перейти в Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, обрати "Відмовитися від користування авто - почати" і пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

"Ми передамо запит на перевірку в сервісний центр МВС, Ви отримаєте повідомлення з результатом - і техпаспорт зникне з "Дії" належного користувача", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі "Дія".

Зазначимо, що шеринг авто – це можливість поділитися техпаспортом свого автомобіля з іншою людиною, формально - користувачем.

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Нагадаємо, що отримати витяг про несудимість тепер можна онлайн через сервіс "Дія".

З травня в "Дії" також запрацює програма єВідновлення.

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