На Лимано-Куп’янському напрямку ворог є рекордсменом за використанням засобів ураження, - Череватий

Зараз на Лимано-Куп’янському напрямку ворог не атакує позиції наших військ, але тут він є рекордсменом за використанням засобів ураження.

Про це у телемарафоні розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України полковник Сергій Череватий, повідомляє АрміяІнформ.

"За цю добу 432 рази ворог завдав ударів різними типами артилерії та реактивних систем залпового вогню, здійснив 13 авіанальотів, завдавав і ракетних ударів. Та наші Сили оборони не давали ворогу розслабитися й також завдавали ударів у відповідь. В результаті наших ударів 15 окупантів знищено, 65 зазнали поранень", - сказав Череватий.

Окрім того, на цьому напрямку українські захисники протягом доби знищили ворожий бронетранспортер, найбільший за калібром, що є на озброєнні російської армії, 240-міліметровий міномет, протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» та три безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.